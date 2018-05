PKV Wichtige Fakten zur privaten Krankenversicherung

Seite 2 von 6: Private Krankenversicherung für Studenten

In der privaten Krankenversicherung (PKV) sorgt im Prinzip jeder Versicherte für sich selbst: Die Höhe des Beitrags richtet sich nach dem persönlichen Gesundheitsrisiko, das generell mit dem Alter zunimmt. Teurer wird es auch, wenn schon Vorerkrankungen wie ein Bandscheibenvorfall oder gar eine Herzerkrankung bestehen. Für jemanden mit einer ernsten Vorerkrankung wird der private Versicherungsvertrag schnell teuer.

PKV für Studenten: Was muss ich beachten?

Mit dem Beginn des Studiums kann jeder Studierende wählen: Entscheide ich mich für eine gesetzliche oder für eine private Krankenversicherung? Denn zur Immatrikulation gehört auch die Vorlage einer Krankenversicherung.

Wer als Kind schon privat versichert war, kann es natürlich weiter bleiben. Für Kinder von Beamten ist das sogar ratsam, werden die Prämien doch vom Staat bezuschusst. In allen anderen Fällen kann es jedoch eine Überlegung sein, in die studentische Krankenversicherung einer GKV zu wechseln.

Was kostet die GKV/PKV für Studenten?

Die Kosten für eine gesetzliche Krankenversicherung für Studenten liegen im Moment bei rund 70 Euro im Monat (Stand: 2018). Sie ist damit in der Regel günstiger als der PKV-Beitrag.

Was unterscheidet GKV und PKV bei Studenten?

Im Einzelfall mag ein Wechsel von der PKV in die GKV zum Start des Studiums auch deshalb vorteilhafter sein, weil die studentische Krankenversicherung im Gegensatz zur PKV auch die Kosten psychischer Erkrankungen übernimmt.

Allerdings hat der Gesetzgeber auch festgelegt, dass in die studentische GKV nur Studenten an einer Hochschule aufgenommen werden können. Wer beispielsweise an einer Berufsakademie studiert, dem ist der Zutritt versperrt.