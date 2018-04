 Private Krankenversicherung: Diese PKV-Tarife werden gut bewertet

Die Zahl der privat Krankenversicherten sinkt. Für wen es sich lohnen kann und welche Tarife das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Wer einen niedrigen Selbstbehalt wünscht, zahlt hohe Beiträge. (Foto: dpa) Private Krankenversicherung

KölnDie Bürgerversicherung hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft, komplett vom Tisch ist sie aber nicht. Auch wenn die Union genauso wie die FDP eine einheitliche Krankenversicherung für alle Bürger ablehnt: Früher oder später wird die Bürgerversicherung kommen. Davon ist zumindest SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach überzeugt. Es wäre das Ende der privaten Krankenversicherung (PKV).

Die PKV steht nicht nur politisch unter Druck. Private Krankenversicherer leiden auch unter einem schwächelnden Neugeschäft und der Abwanderung von Bestandskunden. Der Versicherer Allianz verlor in den Jahren 2010 bis 2015 mehr als 66.000 Krankenversicherungskunden, meldet das Verbraucherportal „Krankenkassen-Zentrale“. Von der DKV verabschiedeten sich in diesem Zeitraum rund 97.000 Versicherte. Die Kölner Central Krankenversicherung verlor sogar 167.000 Kunden.

Ende 2017 gab es in Deutschland 8,8 Millionen Privatversicherte. Während die PKV an Attraktivität verliert, gewinnt die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) stetig Mitglieder hinzu: Ende vergangenen Jahres waren in Deutschland 72,7 Millionen Menschen gesetzlich krankenversichert – so viele wie nie zuvor. Laut dem Verband der Ersatzkassen (VDEK) war dieser Rekord nicht in erster Linie auf Wechsel aus der PKV zurückzuführen, sondern auf die Zuwanderung sowie auf eine wachsende Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.

Für Arbeitnehmer gibt es gute Gründe, sich gesetzlich statt privat zu versichern. Schon die Eintrittshürde für eine private Krankenversicherung liegt relativ hoch. Angestellte müssen die sogenannte Jahresentgeltgrenze überschreiten, die für das laufende Jahr bei 59.400 Euro brutto liegt. „Außerdem kann der monatliche PKV-Beitrag richtig wehtun“, sagt Harald Peschken, Vorstand des Bundesverbands der Versicherungsberater (BVVB).

Das gilt vor allem für ältere Kunden. Im Alter können die Monatsbeiträge empfindlich steigen. Private Krankenversicherer betonen zwar, dass ihre Altersrückstellungen genau das verhindern sollen. Wegen der Niedrigzinsen werfen die Rückstellungen aber nicht mehr so viel ab wie früher. Aus diesem Grund könnte es für PKV-Kunden in Zukunft noch teurer werden.

Für zwei Gruppen kann sich eine private Krankenversicherung trotzdem lohnen: Besserverdiener und Beamte. „Insbesondere Letztere bekommen, wenn sie einen günstigen Beihilfetarif haben, mit der PKV einen guten und bezahlbaren Versicherungsschutz“, sagt BVVB-Chef Peschken. Für privatversicherte Beihilfeberechtigte übernimmt der Dienstherr im Krankheitsfall in der Regel die Hälfte der Kosten für die medizinische Versorgung, bei Ehepartnern zahlt er 70 Prozent, bei Kindern sogar 80 Prozent.

Wer den Rest nicht aus eigener Tasche zahlen will, muss eine private Restkostenversicherung abschließen. Kein Wunder, dass Beamte mit einem Anteil von rund 25 Prozent die größte Gruppe unter den Privatversicherten stellen.

Wer eine PKV abschließen will, sollte bei der Tarif-Auswahl genau hinschauen. „In keinem anderen Versicherungsbereich ist ein Preis- und Leistungsvergleich so schwierig“, warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen – und rät: „Angebote sollten immer bei bestehendem Krankenversicherungsschutz und ohne Zeitdruck eingeholt werden.“ Von allzu günstigen Angeboten sollten Interessenten generell absehen, sagen die Verbraucherschützer. „Wer den Magertarif wählt, weil er sich einen Normaltarif nicht leisten kann, sollte lieber die Finger von der privaten Krankenversicherung lassen.“

Das Analysehaus Franke und Bornberg hat für das Handelsblatt private Krankenvollversicherungstarife untersucht und nach Preis und Leistung bewertet. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede. Achtung: Weil Alter und Gesundheitszustand der Versicherten bei der Höhe der PKV-Beiträge eine wichtige Rolle spielen, sind die Monatsbeiträge im Ranking nur als grobe Richtwerte zu verstehen. Der fiktive Kunde in der Untersuchung ist beim Abschluss 35 Jahre alt und kerngesund.