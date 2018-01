Vorbild Baden-Württemberg

Allerdings erweist es sich als Trugschluss, dass die Bevölkerung in Deutschland und Europa weitaus besser gegen Unwetter abgesichert ist. Hierzulande verfügen lediglich rund 40 Prozent der privaten Haushalte eine sogenannte Elementarschadenversicherung für Überschwemmungsschäden, hat der Branchenverband GDV just gemeldet. Einzig Baden-Württemberg ragt hier mit fast flächendeckender Abdeckung heraus. Einst war es dort vom Gesetzgeber vorgeschrieben, das eigene Haus gegen Elementarschäden zu versichern. Diese Pflicht ist inzwischen Geschichte, doch die meisten Eigentümer behalten den bisherigen Schutz trotzdem bei.

Dabei blieb Baden-Württemberg im vergangenen Jahr von Großschäden weitgehend verschont. Dafür traf es Berlin und Brandenburg umso heftiger. Allein in den letzten beiden Junitagen fielen dort rund 200 Liter auf den Quadratmeter. Zum Vergleich: Im bundesweiten Schnitt sind es sonst im Monat circa 800 Liter pro Quadratmeter. „Regionale Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen innerhalb kürzester Zeit sind mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr“, so der neue GDV-Präsident Wolfgang Weiler.

Besonders die Landwirtschaft wird von solchen Wetterkapriolen stark getroffen. 2017 kam noch das Phänomen eines warmen Frühlings hinzu, der in eine Phase mit Spätfrost Ende April und Anfang Mai mündete. Viele Pflanzen, die schon gekeimt hatten, starben ab. Hohe wirtschaftliche Einbußen waren die Folge. Der Gesamtschaden lag bei 3,3 Milliarden Euro, versichert waren allerdings nur 600 Millionen Euro. Traditionell ist die Landwirtschaft nur in geringem Maße abgesichert – das lag auch an den bislang großzügigen Entschädigungen der EU, die in solchen Fällen immer flossen.

Für die Versicherer ist klar, dass derartige Wetterphänomene wie im vergangenen Jahr künftig noch zunehmen werden. Die Hurrikan-Schäden in den USA oder die Überschwemmungen in Südasien „haben einen Vorgeschmack auf die Zukunft gegeben“, sagt Torsten Jeworrek, Munich Re-Vorstand für das weltweite Rückversicherungsgeschäft.

Einen derartigen Vorgeschmack bekamen viele Deutsche in den ersten Tages des neuen Jahres vor allem im Westen und im Norden des Landes zu spüren. Dort war das Orkantief „Burglind“ seit Dienstagabend mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen hinweggezogen. Der Wintersturm kostet die Versicherer nach ersten Schätzungen des Versicherungsmaklers Aon Benfield ungefähr 300 Millionen Euro.