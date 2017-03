 Techniker Krankenkasse: Tweet mit heftigen Nebenwirkungen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Techniker Krankenkasse Die Techniker Krankenkasse hat mir einer Gegenfrage an einen Twitter-Nutzer Kritik geerntet. (Foto: dpa)

Bis dato haben sich unter dem umstrittenen Posting der Techniker Krankenkasse über 240 Antworten angehäuft – die meisten davon: kritisch. Auslöser für die Netz-Debatte: Die Nachfrage eines offenbar bei der Krankenkasse versicherten Twitter-Nutzer, der am vergangenen Montag wissen wollte, ob die Wirksamkeit von Homöpathie – einer naturheilkundlichen Behandlung von Beschwerden – wissenschaftlich belegt werden kann.

Liebe @DieTechniker, können Sie mir als Versichertem saubere, wissenschaftliche Studien nennen, die die Wirksamkeit von Homöopathie belegen? — Oliver Scheele (@IlloSZ) 6. März 2017

Die wenig bis gar nicht gehaltvolle Antwort der Krankenkasse:

Lieber@IlloSZ ,können sie uns saubere,wissenschaftliche Studien nennen, die die Nicht-Wirksamkeit von Homöopathie belegen? — Die Techniker (@DieTechniker) 7. März 2017

Daraufhin entbrannte eine hitzige Debatte in der Kommentarspalte:

@DieTechniker Lenken Sie nicht ab.Bei Kostenübernahme aus Beiträgen müssen Sie die Wirksamkeit belegen, nicht ein Mitglied die Unwirksamkeit — Oliver Scheele (@IlloSZ) 7. März 2017

Das nenne ich mal einen faux-pas, liebe @DieTechniker. In aller Regal werden Studien zur Wirksamkeit präsentiert. @pescum — Kinderdok (@kinderdok) 7. März 2017

@DieTechniker Jetzt meine Frage: wieviele Leute müssen bei der TK eine Leistung nachfragen damit die erstattet wird? — jfkr_ (@jfkr_) 7. März 2017

.@DieTechniker die Frage ist ernsthaft ungeschickt, aber toll, dass ihr euch damit beschäftigt! Ich muss den Mist nämlich mitbezahlen! — Diana Menschig (@Doelkerin) 7. März 2017

@DieTechniker Ich könnte zumindest belegen, dass ich ohne Sehhilfe arbeitsunfähig und im Alltag auf Hilfe angewiesen wäre. — Ephyra 🔬 (@epicEphyra) 7. März 2017

@DieTechniker Dafür bekomme ich keinen Cent, aber für Behandlungsmethoden, die den Gesetzen der Physik widersprechen, schon... — Ephyra 🔬 (@epicEphyra) 7. März 2017

@DieTechniker Können Sie mir eine wissenschaftliche Studie zeigen, dass keine unsichtbare Teekanne um die Erde kreist? — Mit Henkel (@nutellaberliner) 7. März 2017

Die Techniker hat mittlerweile zurückgerudert und versucht, die Aufregung zu entschärfen...

Wollen wir uns jetzt erst einmal alle beruhigen und dann mal in Ruhe über Homöopathie sprechen? Ja,unser Tweet von heute Nacht war nicht gut — Die Techniker (@DieTechniker) 7. März 2017

...und angekündigt, mit den „Verantwortlichen“ des eher ungeschickten Tweets sprechen zu wollen.

Wir können Eure Aufregung verstehen, aber bitte gebt uns etwas Zeit, mit den für diese Leistung Verantwortlichen zu sprechen. Dankeschön. — Die Techniker (@DieTechniker) 7. März 2017

Des weiteren stellte die TK via Twitter klar: „Es gehört zu unserem gesetzlichen Auftrag, besondere Therapieformen zu fördern/ anzubieten. Seit März 2013 arbeiten wir mit der Charité in Berlin an einer wissenschaftlichen Studie. Ergebnisse 2018. Dieser Tweet tut uns leid, aber auch wir sind Menschen und das Thema polarisiert auch intern. Etwas ausführlicher später – Link folgt.“