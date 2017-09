Stau auf der A40 im Ruhrgebiet Dass der Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen zäh oder gar nicht fließt, verwundert inzwischen nicht mehr. Die Dichte der vielen Fahrzeuge ist viel höher als anderswo – Kunden müssen für ihre Kfz-Versicherung deshalb deutlich mehr bezahlen als im Durchschnitt. Deshalb kann sich für sie ein Tarifwechsel so richtig lohnen. (Foto: dpa)

FrankfurtEine Autofahrt durch den Landkreis Offenbach am Main beginnt friedlich und entspannt – bis man das Stadtgebiet erreicht. Ab hier beginnt das Abenteuer. Glaubt man den Daten der Deutschen Versicherungswirtschaft, fährt es sich in keinem der 413 Kfz-Zulassungsbezirke so unsicher wie in Offenbach am Main. Autofahrer mit einem OF-Kennzeichen müssen deswegen bei der Kfz-Haftpflichtversicherung jedes Jahr über 30 Prozent mehr bezahlen als der Durchschnitt – und sogar über 60 Prozent mehr als Autobesitzer aus dem vermeintlich sichersten Verkehrslandkreis, der Uckermark in Brandenburg.

In der Rowdy-Liga spielt neben Offenbach auch München ganz vorne mit. Dort müssen Daten des Vergleichsportals Check24 zufolge die Autofahrer bei der Kfz-Kaskoversicherung im Schnitt 29 Prozent mehr bezahlen als durchschnittliche deutsche Autobesitzer.

Zehn nützliche Tipps zur Autoversicherung Sportwagen gegen Familienwagen Bei einem BMW ist die Diebstahlrate deutlich höher als bei einem Familienvan, ein VW-Golf ist häufiger in Unfälle verwickelt als ein Fiat Panda. Fahrzeugtyp und Klasse sind entscheidend, wenn es um die Beitragshöhe geht. Mehr Informationen über die Typklassen gibt es beim Gesamtverband der Versicherungswirtschaft.



Quelle: knip.de

Großstadt gegen Provinz In Großstädten wie Berlin ist sowohl das Diebstahlrisiko als auch die Unfallgefahr größer, was die Versicherung teurer macht als in der Kleinstadt. Wer sein Auto hingegen in einer ländlichen Gegend anmeldet, verringert das Risiko und kann somit auch Geld sparen.

Familienstand und Versicherungsbeitrag Bei verheirateten Paaren mit Kindern geht man eher von einem vorsichtigen Fahrstil und somit einem geringeren Unfallrisiko aus – dementsprechend sind auch die Beiträge für Familienmitglieder geringer.

Auch Fahranfänger können sparen Fahranfänger haben anfangs noch keinen Schadenfreiheitsrabatt, können aber sparen: einfach von der Zweitwagenregelung Gebrauch machen und das Fahrzeug zum Beispiel bei den Eltern mitversichern. Schon wird der Anfänger nicht mehr als solcher eingestuft.

Marderschaden und die Folgen Kaputte Schläuche durch Marderbisse sind häufig durch die Versicherung abgedeckt. Folgeschäden jedoch nicht. Für den Fall, dass der Schaden aber eine Weile unentdeckt bleibt, sollten diese mitversichert werden.

Unfälle mit Wild- und Nutztieren „Haarwild“, das sind Wildschweine, Rehe und Hasen. Unfälle mit Haarwild sind meist abgedeckt. Vögel und Nutztiere, wie zum Beispiel Kühe oder Schafe, gehören jedoch nicht dazu, sollten aber bestenfalls eingeschlossen werden.

Werkstattbindung bei der Kfz-Versicherung? Mit einer Werkstattbindung fällt der Versicherungsbetrag niedriger aus. Insgesamt können die Reparaturkosten aber steigen, weil Vertragswerkstätten der Versicherer teurer sein können.

Wer jährlich zahlt, fährt günstiger Versicherungsnehmer sollten ihre Beiträge jährlich statt monatlich zahlen – das ist billiger.

Sturm, Hagel und Vandalismus Schäden durch Sturm, Hagel, herabfallende Äste oder Vandalismus sind meist in der Teilkaskoversicherung inbegriffen. Wohnt man allerdings in risikoreichen Gebieten, die zum Beispiel häufig von Überschwemmungen betroffen sind, sollten diese Risiken in den Versicherungstarif mit aufgenommen werden.

Schadensfreiheitsrabatte Pro schadenfreiem Jahr sinkt der Beitrag für die Versicherung. Bei Unfällen steigen hingegen die Beitragssummen. Bei kleinen Sachschäden sollte man auf jeden Fall gegenrechnen und den Schaden selbst bezahlen. Dann wird die Versicherung im nächsten Jahr nicht teurer. Die Versicherungen berechnen auf Wunsch, bis zu welchem Betrag sich das lohnt.

Der höhere Beitrag könnte hier allerdings nicht nur mit den fahrerischen Unzulänglichkeiten zusammenhängen, sondern dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass Autofahrer in der bayrischen Hauptstadt hochmotorisierte Luxusschlitten bevorzugen. Dementsprechend teurer sind auftretende Schäden. Im Landkreis Uckermark hingegen trifft man nur selten auf SUVs von BMW, Porsche, Mercedes, Audi & Co.

Dass es in der Uckermark seltener kracht als in Offenbach oder München, könnte auch dem Altersschnitt der jeweiligen Regionen geschuldet sein. So ist der Anteil der Risikogruppe der 19- bis 25-Jährigen, die statistisch betrachtet die meisten Unfälle verursachen, mit gerade einmal 3,8 Prozent außergewöhnlich niedrig. Auf der anderen Seite liegt der Anteil der Altersgruppe mit der durschnittlich niedrigsten Schadensklasse im Alter zwischen 45 und 65 Jahren bei über 36 Prozent. In München hingegen sind etwa 7,3 Prozent zwischen 19 und 25 Jahre alt. In Offenbach ist der Anteil der Jungen sogar noch höher (9,5%).

Dass es sich in der Uckermark sicherer fährt, hat auch mit der geringeren Siedlungsdichte zu tun. Im Vergleich zu den überfüllten Autobahnen und den dauerverstauten Städten im Ruhrgebiet beispielsweise überwiegen in der Uckermark wenig befahrene Landstraßen und autoleere Städte. Das deckt sich auch mit den Ergebnissen der Check24-Studie. So müssen Autobesitzer in Essen, Duisburg, Hagen und Gelsenkirchen ebenfalls bei der Kfz-Haftpflichtversicherung ordentlich draufzahlen.