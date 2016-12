 Fußball 2.Bundesliga: Düsseldorf verlängert mit Torwart Rensing

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Düsseldorf (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf kann langfristig auf die Dienste von Torwart Michael Rensing bauen. Die Rheinländer verlängerten den Vertrag mit dem 32-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2019. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit.

"Da ich nun bereits in meiner vierten Saison das Fortuna-Trikot trage und mich einfach sehr wohl fühle, war es mein Wunsch, hier zu bleiben", sagte Rensing, der einst bei Bayern München als Nachfolger von Oliver Kahn galt. Der Schlussmann überzeugte in der Hinserie mit starken Leistungen und blieb in acht von 17 absolvierten Spielen ohne Gegentreffer.