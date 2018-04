 Fußball: Abiturprüfungen: HSV ohne Talent Arp nach Wolfsburg

Fußball-Bundesligist Hamburger SV reist ohne Stürmer-Talent Jann-Fiete Arp zum wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenverbleib beim VfL Wolfsburg.

Jann-Fiete Arp fehlt dem HSV beim Spiel in Wolfsburg. Foto: Christian Charisius (Foto: dpa) Abitur geht vor

Der 18-Jährige bleibe wegen seiner Abiturprüfungen in der Hansestadt, teilte der Tabellenvorletzte mit. Arp kam in dieser Saison bereits 18 Mal zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Der HSV benötigt am Samstag unbedingt einen Sieg in Wolfsburg, um seine kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

