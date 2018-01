 Fußball: Barcas B-Team entgeht im Pokal nur knapp Pleite in Vigo

Jose Arnaiz hatte in der 15. Minute Barcelona in Führung gebracht, Pione SistoJose Arnaiz hatte in der 15. Minute Barcelona in Führung gebracht, Pione Sisto (31.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich für die starken Gastgeber. Das Rückspiel findet am 11. Januar in Barcelona statt.

Die Katalanen waren unter anderen ohne den argentinischen Fußball-Superstar Lionel Messi angetreten, der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen saß auf der Bank. Der ehemalige Dortmunder Ousmane Démblé gab indes dreieinhalb Monate nach seinem Sehnenriss am linken Oberschenkelmuskel sein Comeback. Der 20-jährige Franzose wurde in der 71. Minute für Torschütze Jose Arnaiz eingewechselt.

Dembélé ist der teuerste Verkauf in der Bundesliga-Geschichte. Er war im August 2017 für 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt, durch erfolgsabhängige Zahlungen kann die Summe noch bis auf 147 Millionen Euro steigen.

Vigo-Spieler im Profil

Liveticker auf der Website des FC Barcelona

Barcelona-Spieler im Profil