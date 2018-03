 Fußball: Barcelona patzt auf Gran Canaria - 1:1 gegen Las Palmas

Der FC Barcelona hat sich vor dem Liga-Spitzenspiel gegen Atletico Madrid einen Patzer erlaubt. Die Fußball-Mannschaft von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen kam auswärts bei UD Las Palmas nur zu einem 1:1 (1:0).

Barca-Spieler Messi (l) gewinnt den Zweikampf um den Ball gegen Ximo Navarro von Las Palmas. Foto: Lucas De Leon (Foto: dpa) UD Las Palmas - FC Barcelona

Superstar Lionel Messi brachte die vor allem in der ersten Hälfte überlegenen Gäste in FührungSuperstar Lionel Messi brachte die vor allem in der ersten Hälfte überlegenen Gäste in Führung (21. Minute). Doch nach der Pause glich Jonathan Calleri durch einen umstrittenen Elfmeter für das Team von der Kanareninsel Gran Canaria aus (48.).

Barcelona drang in der Folge auf den Siegtreffer, doch der vom Abstieg bedrohte Gastgeber verteidigte erfolgreich und blieb bei Kontern gefährlich. Auch der eingewechselte Ex-Dortmunder Ousmane Dembelé blieb glücklos.

Die Katalanen haben jetzt nur noch einen Vorsprung von fünf Punkten auf den Tabellen-Zweiten Atletico Madrid. Am 4. März spielt Barcelona zu Hause gegen den Verfolger. Sollten die Gäste dann gewinnen, würde das Rennen um die spanische Meisterschaft wieder eng werden.

