 Fußball: Bayern-Gegner FC Sevilla verliert in Vigo 4:0

Vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern München hat der FC Sevilla in der spanischen Liga eine deutliche Niederlage kassiert.

Vincenzo Montella, Trainer des FC Sevilla, musste mit seinem Team eine empfindliche Niederlage in Vigo hinnehmen. Foto: Dave Thompson/AP (Foto: dpa) Vincenzo Montella

Das Team aus Andalusien unterlag bei Celta Vigo 0:4Das Team aus Andalusien unterlag bei Celta Vigo 0:4 (0:1). Die Gastgeber kamen zu Treffern durch ein Eigentor von Guilherme Antonio Arana (38. Minute) und einen Hattrick des überragenden Iago Aspas (57., 60. und 78.).

Sevilla hatte am vergangenen Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den deutschen Meister 1:2 verloren und muss am Mittwoch zum Rückspiel in München antreten.

Spanische Liga