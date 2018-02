 Fußball: Bayern nur 0:0 gegen Hertha - Gladbach beendet Negativserie

Der FC Bayern München konnte seine Siegesserie nicht fortsetzen, Eintracht Frankfurt hat den Sprung auf Rang zwei verpasst und Borussia Mönchengladbach seine Negativlauf beendet. Der deutsche Rekordmeister kam gegen Hertha BSC nicht über ein 0:0 hinaus.

Robert Lewandowski vom FC Bayern München nimmt nach einer vergebenen Torchance die Hände vor sein Gesicht. Foto: Matthias Balk (Foto: dpa) Bayern München - Hertha BSC

Frankfurt hat durch das 0:1Frankfurt hat durch das 0:1 (0:1) beim VfB Stuttgart die Chance vertan, zumindest vorläufig an Borussia Dortmund vorbeizuziehen. Gladbach schaffte nach zuvor vier Niederlagen am Stück einen 1:0 (0:0)-Erfolg bei Hannover 96. Hoffenheim und Freiburg trennten sich 1:1 (0:0).

Nach zehn Siegen am Stück musste sich der deutsche Rekordmeister wieder mal mit einer Punkteteilung begnügen und verpasste mit dem 0:0 gegen die Berliner den 15. Pflichtspielsieg in Serie - das wäre Vereinsrekord gewesen. Auch mit dem wieder für die Startelf nominierten Duo Franck Ribery und Arjen Robben schafften die Bayern es nicht, den Abwehrriegel der Herthaner zu knacken. Die Berliner haben damit in den letzten neun Auswärtsspielen der Saison nur einmal verloren. In München gelang ihnen aber zuletzt vor mehr als 40 Jahren ein Sieg.

Den vorläufigen Sprung auf Rang zwei hat Eintracht Frankfurt verpasst. Im 103. Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart unterlagen die sonst auswärts sehr starken Hessen mit 0:1. Den Siegtreffer erzielte Erik Thommy in der 13. Minute nach sehenswerter Vorarbeit von Mario Gomez. Damit sind die Schwaben nach dem FC Bayern die derzeit beste Heimmannschaft der Liga.

Borussia Mönchengladbach hat nach 431 Minuten seine Torflaute beendet und nach vier Niederlagen am Stück wieder einen Punkte-Dreier eingefahren. Den 1:0-Erfolg in Hannover sicherte Christoph Kramer mit seinem Treffer in der 71. Minute. Zuvor hatte der Gladbacher Jonas Hofman noch Pech mit einem Schuss an die Querlatte. Damit hat sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking wieder auf Rang sieben vorgeschoben.

Der SC Freiburg sammelt weiterhin Punkt um Punkt für den Klassenverbleib. Die Breisgauer, die in den vergangenen zwölf Spielen nur eine Niederlage hinnehmen mussten, erreichten bei 1899 Hoffenheim ein 1:1. Nach dem 0:1-Rückstand durch den schönen Freistoßtreffer von Andrej Kramaric (57.) sicherte Nils Petersen den Freiburgern mit einem verwandelten Foulelfmeter den Punktgewinn. Für den Mittelstürmer war es bereits der zwölfte Saisontreffer.

