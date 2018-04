 Fußball: Bayern-Präsident Hoeneß gegen Playoffs im Fußball

Der FC Bayern München hat sich gegen die Einführung einer Playoff-Runde in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen.

Von der Einführung einer Playoff-Runde in den Fußball hält Uli Hoeneß gar nichts. Foto: Sven Hoppe (Foto: dpa) Playoff-Gegner

„Jetzt einfach die Regeln ändern, nur weil die anderen nicht so leicht mitkommen, und damit sie wieder wettbewerbsfähig sind? Das kann es ja wohl nicht sein. Das wäre einfach total unfair”, sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß in der „Süddeutschen Zeitung”. Schließlich sei der FC Bayern nicht unrechtmäßig zu diesem Erfolg gekommen, „das kann man ja nun wirklich nicht behaupten”.

Die Münchner können an diesem Samstag zum 28. Mal Deutscher Meister werden, es wäre der sechste Titel nacheinander. In den vergangenen Tagen hatte es eine öffentliche Diskussion um neue Wettbewerbsmodelle gegeben, um der Übermacht der Bayern zu begegnen. Vertreter der Bundesligisten hatten sich in einer dpa-Umfrage aber durchgängig für die Beibehaltung des aktuellen Modus ausgesprochen. Es sei nicht Aufgabe des FC Bayern, so Hoeneß, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Konkurrenz wieder aufschließen könne: „Ich glaube einfach, dass die anderen Vereine besser arbeiten müssen.” Die Münchner Dominanz sei ein Produkt harter Arbeit: „Wir haben ja beim FC Bayern nicht einen besonderen Mäzen, der uns Geld schenkt. Oder eine Erbtante aus Amerika. Wir haben uns das in 40 Jahren hier erarbeitet.”