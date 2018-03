 Fußball: Besiktas gewinnt Ligapartie vor Rückspiel gegen die Bayern

Besiktas Istanbul hat sein Spiel in der türkischen SüperLig vor dem Rückspiel gegen den FC Bayern München in der Champions League gewonnen.

Talisca hat den Treffer zum 1:0-Sieg gegen Genclerbirligi Ankara in der türkischen Liga erzielt. Foto: Jan Woitas (Foto: dpa) Talisca

Gegen Genclerbirligi Ankara setzte sich Besiktas am Samstag im eigenen Stadion mit 1:0Gegen Genclerbirligi Ankara setzte sich Besiktas am Samstag im eigenen Stadion mit 1:0 (0:0) durch. Der Brasilianer Talisca erzielte in der 53. Minute den entscheidenden Treffer.

Besiktas schob sich damit nach der 1:4-Niederlage von Basaksehir am Freitag gegen Alanyaspor auf den zweiten Tabellenplatz vor - punktgleich mit Galatasaray. Der Stadtrivale bestreitet sein 25. Saisonspiel allerdings erst am Sonntag gegen Konyaspor.

Am Mittwoch gastieren die Bayern bei Besiktas. Der Münchner Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Königsklasse gilt nach dem 5:0 im Hinspiel als Formsache.