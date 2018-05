 Fußball: „Bild”: Bayern-Stürmer Wagner nicht im WM-Kader

Torjäger Sandro Wagner (30) wird der „Bild”-Zeitung zufolge von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw (58) nicht für die WM nominiert.

Steht laut Medien nicht im WM-Kader: Sandro Wagner. Foto: Christian Charisius (Foto: dpa) Sandro Wagner

Der Stürmer des FC Bayern dürfe nicht mit zum Turnier nach Russland, berichtete die Zeitung kurz vor der Bekanntgabe des deutschen Kaders in Dortmund. Löw will am Mittag die Nationalspieler benennen, die er am 23. Mai mit ins WM-Trainingslager nach Südtirol nehmen will. Es wird auch erwartet, dass Löw zunächst für den Angriff auch Wagner neben dem Leipziger Timo Werner und Stuttgarts Mario Gomez in sein vorläufiges Aufgebot beruft. Confed-Cup-Sieger Wagner hatte sich nach einer guten Rückrunde Hoffnungen auf die WM gemacht.