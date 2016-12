 Fußball Bundesliga: 7 Vereine nach 16 Spieltagen: Bundesligisten feuern Trainer wie nie zuvor

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Augsburg (SID) - Rekordverschleiß in der Fußball-Bundesliga: Nie zuvor seit der Gründung der Liga 1963/64 hatten am 16. Spieltag bereits sieben Vereine ihren Trainer entlassen. Nur 1983/84 drehte sich das Trainerkarussell ähnlich rasant: Auch damals gab es bis zum 16. Spieltag sieben Entlassungen, allerdings bei nur fünf Vereinen. Der 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund wechselten je zweimal. Interimslösungen sind jeweils nicht eingerechnet.

Borussia Mönchengladbach hat sich am Mittwoch von André Schubert (45) getrennt. Es ist die siebte Trainerentlassung der laufenden Spielzeit - je eine bei jenen sieben Vereinen, die derzeit die Tabellenplätze 12 bis 18 belegen.

So viele Trainerwechsel hatte es während der gesamten Vorsaison gegeben. - Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison im Überblick:

1. Viktor Skripnik (Werder Bremen). - 18. September 2016. - Nachfolger: Alexander Nouri

2. Bruno Labbadia (Hamburger SV). - 25. September 2016. - Nachfolger: Markus Gisdol

3. Dieter Hecking (VfL Wolfsburg). - 17. Oktober 2016. - Nachfolger: Valerien Ismael

4. Markus Kauczinski (FC Ingolstadt). - 06. November 2016. - Nachfolger: Maik Walpurgis

5. Norbert Meier (Darmstadt 98). - 05. Dezember 2016. - Interims-Nachfolger: Ramon Berndroth

6. Dirk Schuster (FC Augsburg). - 14. Dezember 2016. - Interims-Nachfolger: Manuel Baum

7. André Schubert (Borussia Mönchengladbach). - 21. Dezember 2016. - Interims-Nachfolger: - (SID)