 Fußball Bundesliga: Bremer Abstiegskampf: Baumann gibt noch keine Entwarnung

Sinsheim (SID) - Trotz der fünf ungeschlagenen Punktspiele in Folge will Sportdirektor Frank Baumann vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen noch keine Entwarnung im Abstiegskampf geben.

"Die vergangenen Wochen machen uns Mut. Sie zeigen, dass wir stabiler geworden sind, und dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Baumann nach dem 1:1 (0:1) zum Jahresabschluss bei 1899 Hoffenheim: "Trotzdem müssen wir sehr wachsam bleiben. Wir sind noch nicht in dem Bereich, in dem wir eine sorgenfreie Saison spielen können. Wir können uns in allen Bereichen noch verbessern."

Die Bremer liegen mit 16 Punkten auf dem Konto auf dem 15. Tabellenplatz. Damit hat Werder nur drei Zähler Vorsprung auf den Hamburger SV auf dem Relegationsrang.