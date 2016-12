 Fußball Bundesliga: BVB 2016 ohne Liga-Heimniederlage

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund beendet das Jahr 2016 ohne Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Vizemeister hat zuletzt am 4. April 2015 ein Liga-Heimspiel verloren, damals gab es ein 0:1 gegen Bayern München. Seitdem ist der BVB in 29 Heimspielen ungeschlagen, die Liga-Bilanz 2016: 17 Spiele, 12 Siege, 5 Unentschieden.

Die letzte Heimniederlage im Europapokal war ein 0:1 gegen PAOK Saloniki in der Europa-League-Gruppenphase am 10. Dezember 2015. Auch im Pokal gab es 2016 keine Niederlage im Signal-Iduna-Park. Die einzige Heimpleite des Jahres bleibt somit das 0:2 gegen den Meister und Pokalsieger FC Bayern im Supercup am 14. August.