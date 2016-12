Fußball Bundesliga : Hertha spielt trotz Anschlags - Preetz: Gehen nicht in die Knie

Datum: 20.12.2016 15:12 Uhr Quelle: SID

Hertha BSC will sein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Mittwoch gegen den SV Darmstadt 98 trotz des Anschlags in Berlin nicht absagen.