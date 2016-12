 Fußball Bundesliga: Mainz verlängert mit Stürmer Seydel

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Stürmer Aaron Seydel verlängert. Der 20-Jährige unterschrieb am Bruchweg bis 2021. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Seydel war im Sommer aus der zweiten Mannschaft der Rheinhessen in die Profi-Mannschaft aufgestiegen und absolvierte seitdem drei Bundesligaspiele (ein Tor).

"Aaron Seydel ist das nächste Talent, das den Sprung aus unserem Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis geschafft hat. Neben seinem fußballerischen Talent gibt ihm seine Körpergröße ein hoch interessantes Spielerprofil, das wir gerne in unserem Kader haben", sagte FSV-Sportdirektor Rouven Schröder: "Wir freuen uns, dass er seinen bei uns begonnenen Weg auch bei uns fortsetzt, das ist eine für beide Seiten logische Entscheidung."