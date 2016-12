 Fußball Bundesliga: Mainzer Córdoba für zwei Spiele gesperrt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den ersten beiden Punktspielen des kommenden Jahres auf Stürmer Jhon Córdoba verzichten. Der Kolumbianer wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen "einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall" für diesen Zeitraum gesperrt und mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt.

Cordoba war am Dienstag in der 55. Minute des Rhein-Main-Derbys bei Eintracht Frankfurt (0:3) von Schiedsrichter Günter Perl (Pullach) nach einem Tritt gegen seinen Gegenspieler David Abraham des Feldes verwiesen worden.