 Fußball Bundesliga: Offiziell: Draxler-Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain perfekt

Wolfsburg (SID) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Julian Draxler vom VfL Wolfsburg zum französischen Meister Paris St. Germain ist perfekt. Das bestätigte der Bundesligist am Samstag. Demnach erhält Draxler "vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung" in Paris einen Viereinhalbjahresvertrag.

Über die Modalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen soll bei rund 45 Millionen Euro liegen. Draxler hatte erst im August vergangenen Jahres in Wolfsburg einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

„Wir haben mit Julian Draxler und seinem Management sowie mit Paris St. Germain in den letzten Tagen intensive und konstruktive Gespräche geführt und am Ende ein für alle Seiten sehr gutes Ergebnis erzielt. Wir freuen uns, dass uns dies so schnell gelungen ist, und wünschen Julian in Paris privat wie sportlich alles Gute“, sagte Olaf Rebbe, Leiter Sport beim VfL Wolfsburg.