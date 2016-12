 Fußball Bundesliga: Rummenigge zählt Müller an

München (SID) - Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Weltmeister Thomas Müller angezählt. Angesprochen auf die Rolle des Nationalspielers, der beim 3:0 der Bayern am Mittwochabend im Spitzenspiel gegen RB Leipzig 90 Minuten auf der Bank saß, sagte er: "Das ist dann auch Motivation, dass die Spieler 2017 das ein oder andere vielleicht besser machen müssen. Und das ist hier der Fall."

Stürmer Müller (27) hat eine äußerst durchwachsene Hinserie hinter sich. In 13 Bundesliga-Spielen traf er nur ein einziges Mal. Zuletzt zeigte er zwar ansteigende Form, im von Trainer Carlo Ancelotti immer häufiger gewählten 4-2-3-1-System fühlte er sich sichtlich wohler als im 4-3-3. Dennoch durfte er gegen RB nicht ran. "Heute brauchst du 16, 17, 18 Spieler, wir haben darüber hinaus eine hohe Anzahl an Qualität, und dann sitzen eben mal zwei, drei draußen, die nicht glücklich sind", hatte Rummenigge dazu gesagt, ehe er seine Kritik äußerte.

In der Champions League hat Müller bei sechs Einsätzen immerhin zwei Mal getroffen. Und auch in der Nationalmannschaft hat er sein EM-Tief (null Tore bei der EURO) überwunden. Bei seinen sechs Einsätzen seit Frankreich hat er vier Tore erzielt, jeweils zwei in den WM-Qualifikationsspielen in Norwegen und gegen Tschechien. Dazu kamen vier Torvorlagen.