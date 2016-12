 Fußball Bundesliga: Schubert verabschiedet sich per Videobotschaft von Fans

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mönchengladbach (SID) - André Schubert hat sich nach seiner Entlassung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in einer Videobotschaft von den Fans verabschiedet. "Ich nehme viel mit von Borussia Mönchengladbach. Ich werde dem Verein sehr verbunden bleiben. Es ist ein großartiger Verein", sagte Schubert unter anderem in seiner knapp fünfminütigen Botschaft auf Twitter.

Der fünfmalige deutsche Meister hatte die Zusammenarbeit mit dem 45-Jährigen trotz eines bis 2019 laufenden Vertrags am Mittwoch beendet. Die Gladbacher hatten von den vergangenen elf Bundesligaspielen nur eines gewonnen, zum Jahresabschluss gab es am Dienstag eine 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. "Man hat besonders in den letzten Spielen gemerkt, dass wir verunsichert waren. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass der Mannschaft ein Neustart hilft", sagte Schubert.

Favorit auf den Trainerposten ist Dieter Hecking. Medienberichten zufolge soll der ehemalige Wolfsburg-Coach bei der Borussia einen Vertrag bis 2019 erhalten.