 Fußball Bundesliga: Sicherheit: HSV-Trainer Gisdol will den Sport "weiterhin genießen"

Hamburg (SID) - Der Anschlag von Berlin und die daraus folgende Sicherheitsdiskussion haben Trainer Markus Gisdol vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV persönlich berührt. "Man ist Mensch. Es kommt einem schon auch in den Kopf, wenn man hier herfährt", sagte Gisdol nach dem 2:1-Sieg gegen Schalke 04 im Volksparkstadion: "Aber irgendwie willst du dir die Stimmung nicht nehmen lassen, willst den Sport und auch die Großveranstaltungen weiterhin genießen. Das dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen."

Gisdol sagte weiter, es sei rund um die Partie am Dienstagabend insgesamt gelungen, das "irgendwie blöde Gefühl ganz gut zu verdrängen". Am Montagabend war auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin ein unbekannter Täter mit einem LKW in die Menge gerast und hatte zwölf Menschen in den Tod gerissen und fast 50 Personen verletzt.