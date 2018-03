 Fußball: Can will im DFB-Team mehr Verantwortung übernehmen

Fußball-Nationalspieler Emre Can (24) will bei Bundestrainer Joachim Löw häufiger zum Einsatz kommen.

Emre Can will sich mehr in die deutsche Nationalmannschaft einbringen. Foto: Marius Becker (Foto: dpa)

Interview in der Süddeutschen„Mein Ziel ist es, noch viel, viel öfter zu spielen, Führung zu übernehmen”, sagte der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool im Interview der „Süddeutschen Zeitung”. Bislang kam er zu 20 Einsätzen in der A-Nationalmannschaft.

Can, der bereits für Bayern München und Bayer Leverkusen gespielt hat und mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. Sein Vertrag in Liverpool läuft im Sommer aus. „Klar, die Bundesliga würde mich reizen, wieso nicht? Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass das Niveau in den vergangenen Jahren nachgelassen hat. Die Premier League hat die Power, mehr Geld für die Spieler auszugeben als die Bundesliga. Das ist für Spieler schon sehr, sehr wichtig.”

