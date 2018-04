 Fußball: Comeback von Kagawa beim BVB rückt näher

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann auf ein baldiges Comeback von Shinji Kagawa hoffen. Nach rund zweimonatiger Verletzungspause kehrte der von einer Sprunggelenkverletzung genesene Mittelfeldspieler am Dienstag in das Lauftraining zurück.

Hat bei Borussia Dortmund das Lauftraining aufgenommen: Shinji Kagawa. Foto: Andreas Gebert (Foto: dpa) Shinji Kagawa

Ein Einsatz im Revierderby beim FC Schalke 04 am SonntagEin Einsatz im Revierderby beim FC Schalke 04 am Sonntag (15.30 Uhr) ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Dagegen dürfte Weltmeister André Schürrle wieder im Kader stehen. Der Angreifer hatte beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag wegen einer Hüftprellung gefehlt.

Beim FC Schalke steht Bastian Oczipka vor einem Comeback. Der Linksverteidiger hat seine Adduktorenprobleme überwunden, die einen Einsatz beim 2:3 in Hamburg verhindert hatten. Ob der in Hamburg verletzt ausgewechselte Breel Embolo rechtzeitig zum Derby fit wird, bleibt ungewiss. Der Schweizer Angreifer absolvierte nur individuelles Training im Kraftraum.

