 Fußball: Duell der Weltfußballer: Viererpack-Ronaldo jagt Messi

Torfeuerwerk in der Primera Division - und das Fernduell der Starstürmer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi um die Torjägerkrone wird wieder ganz heiß.

Cristiano Ronaldo (l) und Lionel Messi sind beide Anwärter auf «Pichichi», die spanische Trophäe für den Torschützenkönig. Foto: Alejandro Garcia/EFE (Foto: dpa) Torgaranten

Gleich vier Treffer konnte Ronaldo am Sonntag zum 6:3-Sieg seines Clubs Real Madrid über den FC Girona beisteuern. Damit kommt der Portugiese auf 22 Tore. Der Argentinier Messi hat beim 2:0 des FC Barcelona gegen Athletic Bilbao einmal getroffen - es war schon sein 25. Liga-Tor in dieser Saison.

„Hoffentlich kann er Messi noch einholen”, sagte Real-Trainer Zinedine Zidane über Ronaldo, der mit seinem Viererpack die Jagd auf Messi forciert hat. „Es ist wichtig für ihn und für uns auch. Denn wenn er gut spielt, spielt das Team gut. Er überträgt eine wichtige und positive Energie auf die Mannschaft.”

Messis Treffer war laut UEFA sein 500. Tor als Nummer 10 von Barça, für die Katalanen spielt er seit September 2009. Barcelona hat mit diesem erneuten Sieg und der Niederlage des Tabellenzweiten Atlético Madrid gegen Villarreal nun den Meistertitel halb in der Tasche. Die Blauroten führen die Tabelle der Primera División mit 75 Punkten an, neun Spiele stehen noch aus. Champions-League-Sieger Real Madrid Ist mit 60 Punkten - vier Zähler hinter Atlético Madrid - Dritter.

Die beiden mehrfachen Weltfußballer Ronaldo und Messi ließen ihre Fans nicht allzu lange auf ihre Künste warten: Schon in der elften Minute erzielte CR7 sein erstes der vier Tore des Abends, die anderen folgten in der 48., 64. und 90. Minute.

In Spaniens erster Fußball-Liga bekommt der Torschützenkönig der Saison einen Pokal namens „Pichichi”. Die Trophäe nahm Messi bereits in der vorigen Saison mit nach Hause, diesmal würde Ronaldo gern zum Zuge kommen.

Zum Sieg der „Königlichen” über Neuling FC Girona verhalfen zudem Lucas Vázquez (59.) und Gareth Bale (86.). Für Girona trafen zweimal Christian Stuani (29. und 67.) sowie Juanpe (88.) Weltmeister Toni Kroos kam bei Real über 90 Minuten zum Einsatz.

Bei der Barça-Partie brachte zunächst Messis Teamkollege Paco Alcácer die Katalanen in der 8. Minute in Führung; in der 30. Minute traf der Torschütze vom Dienst. „Messi ist der beste Spieler der Welt, und er zeigt es Spiel”, sagte Athlétic-Verteidiger Unai Nuñez nach der Niederlage seines Teams. Kaum jemand glaubt in Spanien daran, dass Barça der erhoffte Meistertitel noch zu nehmen ist.

