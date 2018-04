 Fußball: Düsseldorf feiert Aufstieg mit Freudentränen

Dresden (dpa) – Fortuna Düsseldorf ist wieder da und feierte auf dem Rasen in Dresden die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. „Das sind einfach großartige Emotionen. Wie die Mannschaft diese Saison durchgezogen hat, ist Wahnsinn”, sagte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel.

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel lässt sich von den Fans feiern. Foto: Sebastian Kahnert (Foto: dpa) Aufstieg

Mit dem 2:1Mit dem 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Dynamo Dresden machte der Traditionsclub am Samstag den Aufstieg perfekt. Bereits zwei Spieltage vor Saisonende der 2. Liga kann der Club nicht mehr von einem der beiden vorderen Tabellenplätze verdrängt werden.

Bei ihrem nach 1966, 1971, 1989, 1995 und 2012 insgesamt sechsten Aufstieg machte es die Fortuna wieder einmal spannend. In dem von beiden Seiten über weite Strecken offensiv geführten Match gelang Rouwen Hennings erst in der 90. Minute der Siegtreffer. „Ein Tor ist immer geil, aber so ein entscheidendes Tor mit solchen Auswirkungen toppt noch mal alles”, erklärte Hennings.

Zu diesem Zeitpunkt weinte Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer ungehemmt. „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft, die das ganze Jahr als Team aufgetreten ist. Das haben wir uns als Team verdient”, sagte Schäfer mit Freudentränen in den Augen.

Aus Respekt vor den weiterhin im Abstiegskampf befindlichen Dresdnern vermieden es die Fortuna-Profis zunächst, ausgiebig auf dem Rasen zu feiern. Rund eine Viertelstunde nach dem Abpfiff kehrten die Spieler allerdings aus der Kabine in den Innenraum zurück, die mitgereisten Fans ließen die Profis hochleben. Die T-Shirts mit der Aufschrift „Und alles nur, weil ich Dich liebe” waren schnell übergestreift.

Funkel, den die Fortuna im März 2016 als Chefcoach verpflichtete, ist nunmehr mit fünf verschiedenen Clubs insgesamt sechsmal aufgestiegen. Der 64-Jährige hatte bereits zweimal Bayer Uerdingen sowie den MSV Duisburg, den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in die Bundesliga geführt. Den Erfolg mit Düsseldorf genoss er besonders ausgiebig und jubelte in der Fankurve. „Das habe ich zuvor noch nie gemacht. Aber es sind 3000 Menschen aus Düsseldorf mit nach Dresden gekommen, und die haben es einfach verdient, dass ich zu ihnen komme und mit ihnen singe”, sagte der Coach.

Fünf Jahre nach dem letzten Abstieg aus der Bundesliga wurde die Rückkehr in Düsseldorf am Nachmittag mit Hupkonzerten auf den Straßen und Partys in der Altstadt gefeiert. „Heute geht es ganz, ganz spät ins Bett, wenn überhaupt”, meinte Hennings. Für die Mannschaft hatte der Club bereits im Vorfeld einen Charterflug organisiert. „Nächsten Sonntag werden wir beim Heimspiel gegen Kiel ein Riesenfest feiern”, versprach Funkel.

Der Erfolg in Dresden war der 18. Sieg in einer Saison, in der die Düsseldorfer einige Durststrecken verarbeiten mussten. Im vergangenen Herbst blieb die Mannschaft sechs Ligaspielen in Serie ohne Sieg. In diesen April startete sie mit drei Niederlagen. „Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist großartig. Das Team hat Rückschläge weggesteckt und den Aufstieg einfach verdient”, meinte Funkel.

Mit dem 3:0 vor einer Woche gegen Ingolstadt und dem Triumph in Dresden wurden alle Zweifel an der Rückkehr in die Bundesliga beseitigt. Florian Neuhaus brachte die Rheinländer früh in Führung (9. Minute), den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Moussa Koné (64.) beantworte Hennings mit dem Siegtreffer. „Über die gesamte Saison hat sich die Fortuna diese Rückkehr in die Bundesliga nach fünf Jahren absolut verdient”, hieß es in der offiziellen Gratulation von Reinhard Rauball, dem Präsidenten der Deutschen Fußball Liga (DFL).

