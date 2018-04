 Fußball: Eintracht-Coach Kovac vor Duell mit FCB gelassen

Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hat sich vor dem Fußball-Bundesligaspiel bei seinem künftigen Arbeitgeber Bayern München gelassen gezeigt.

Schaut dem Gastspiel bei seinem künftigen Arbeitgebe gelassen entgegen: Eintracht-Coach Niko Kovac. Foto: Ina Fassbender/dpa (Foto: dpa) Gelassen

«Mir geht es gut», sagte Kovac zwei Tage vor der Partie am Samstag„Mir geht es gut”, sagte Kovac zwei Tage vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr). „Kein Bundesligaverein fährt nach Bayern und sagt, wir gewinnen. Aber wir werden es versuchen.” Die Frankfurter konnten keines der vergangenen 13 Bundesligaspiele gegen die Münchner für sich entscheiden.

An der Isar muss Kovac allerdings auf Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng verzichten, der bereits bei der 0:3-Niederlage gegen Hertha BSC (0:3) wegen einer Oberschenkelblessur pausierte. Nicht zur Verfügung stehen wird dem Bundesliga-Siebten gegen den alten und neuen deutschen Meister zudem der erkrankte Danny Blum sowie Jonathan de Guzmann (Muskelzerrung im Oberschenkel) und der Rot gesperrte Makoto Hasebe. Dagegen ist Marius Wolf wieder fit.

Die Eintracht kann zudem darauf hoffen, dass der mexikanische Nationalspieler Carlos Salcedo nach einem Schlüsselbeinbruch in dieser Saison doch noch mal zum Einsatz kommen kann. „Er hat in Mexiko trainiert, vielleicht reicht es für das DFB-Pokalendspiel am 19. Mai gegen die Bayern”, sagte Kovac.