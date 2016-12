 Fußball England: Hornisse macht 'ne Schwalbe: Kritik an Watford-Maskottchen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Watford (SID) - Eine Aktion des Watford-Maskottchen "Harry the Hornet" hat in der Premier League viel Aufregung ausgelöst und für Unverständnis beim ehemaligen englischen Teammanager Sam Allardyce gesorgt. Nach dem Spiel zwischen dem FC Watford und Crystal Palace (1:1) hatte Harry Gästespieler Wilfried Zaha veralbert und in dessen Nähe eine Schwalbe gemacht. Zaha hatte kurz vor Spielende einen Elfmeter provozieren wollen, aber stattdessen die Gelbe Karte gesehen.

"Das Maskottchen ist gestört oder?", sagte Allardyce, neuer Teammanager von Crystal Palace: "Es ist Sache von Watford, das zu lösen. Wirklich. Die Liga und der Verband können sich das anschauen und dann machen, was sie wollen. Es hätte eine falsche Reaktion auslösen können."

Zaha hatte sich nach der Einlage zunächst zum Maskottchen umgedreht und einige Schritte in dessen Richtung gemacht, war aber dann umgekehrt und hatte deutlich verärgert den Platz verlassen.