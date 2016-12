Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

London (SID) - Torjäger Jamie Vardy vom strauchelnden englischen Meister Leicester City ist durch den Fußballverband FA für drei Ligaspiele gesperrt worden. Der 29-Jährige hatte am vergangenen Samstag in der Begegnung bei Stoke City (2:2) in der 29. Minute wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte gesehen.

Vardy wird dem Tabellen-15. der Premier League Foxes damit in den Spielen gegen den FC Everton (26.12.), West Ham United (31.12.) und den FC Middlesbrough (2.1.) nicht zur Verfügung stehen.