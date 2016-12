Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

London (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub Tottenham Hotspur hat den französischen Nationaltorhüter Hugo Lloris langfristig an sich gebunden. Wie die Londoner am Donnerstag mitteilten, verlängerte der Vize-Europameister seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2022. Lloris, der am Montag seinen 30. Geburtstag feiert, war 2012 von Olympique Lyon zu den Spurs gewechselt.