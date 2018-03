 Fußball: FC Barcelona wieder siegreich - 25. Saisontor für Messi

Der FC Barcelona marschiert weiter ungeschlagen dem Meistertitel entgegen, und auch Fußball-Superstar Lionel Messi hat wieder getroffen.

Lionel Messi (l) und seine Teamkollegen jubeln über das Tor zum 2:0. Foto: Gtres/gtres (Foto: dpa) FC Barcelona - Athletic Bilbao

Beim 2:0Beim 2:0 (2:0)-Heimsieg des souveränen Tabellenführers gegen Athletic Bilbao erzielte der Argentinier in der 30. Minute das zweite Tor, es war schon der 25. Treffer im 29. Saisonspiel in der Liga für den Argentinier. Teamkollege Paco Alcacer hatte die Katalanen in der 8. Minute in Führung gebracht.

Barcelona führt die Tabelle der Primera Divison mit nunmehr 75 Punkten an, Atlético Madrid bleibt Zweiter (65) vor dem FC Valencia (59). Mit einem Sieg gegen Neuling FC Girona konnte der schon abgeschlagene Titelverteidiger Real Madrid am späten Abend (20.45 Uhr) mit dann 60 Zählern auf Rang drei vorrücken.