 Fußball: FC Bayern gibt Torwarttalent Hoffman Profivertrag

München (dpa) – Der FC Bayern München hat einen weiteren Nachwuchsspieler an den Verein gebunden. U19-Torhüter Ron-Thorben Hoffmann unterschrieb am Mittwoch einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2021.

Hat beim FC Bayern einen Profivertrag unterschrieben: Ron-Thorben Hoffmann. Keeper Foto: Sven Hoppe (Foto: dpa) Torwarttalent

In den vergangenen Wochen hatten bereits Lars Lukas Mai, Meritan Shabani und Franck Evina aus der eigenen Nachwuchsabteilung einen Profivertrag bekommen. Hoffmann wechselte im Sommer 2015 von RB Leipzig zum FC Bayern.

Der 19-Jährige spielte in dieser Saison 24-mal in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest und kam dreimal in der UEFA Youth League zum Einsatz.

Bayern-Mitteilung

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern