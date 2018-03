 Fußball: Fortuna Düsseldorf festigt gegen Bielefeld Tabellenführung

Fortuna Düsseldorf eilt dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bezwang Arminia Bielefeld mit 4:2 (1:1) und festigte durch den dritten Sieg in Serie die Zweitliga-Tabellenführung.

Bielefelds Manuel Prietl (r) versucht Fortuna-Kapitän Oliver Fink vom Ball zu trennen. Foto: Marcel Kusch (Foto: dpa) Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld

Vor 29 567 Zuschauern in der Esprit-Arena trat die Arminia mit Kampfgeist auf und war lange ebenbürtig. Julian BörnerVor 29 567 Zuschauern in der Esprit-Arena trat die Arminia mit Kampfgeist auf und war lange ebenbürtig. Julian Börner (25. Minute) und Tom Schütz (50.) brachten die Gäste zweimal in Führung. Für die Fortuna, die insbesondere im zweiten Abschnitt druckvoll auftrumpfte, trafen Rouwen Hennings (31.), Marcel Sobottka (57.), Adam Bodzek (68.) und Benito Raman (71.).

