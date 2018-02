Die Fußballerinnen des SC Freiburg sind ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesliga-Zweite gewann das Nachholspiel bei 1899 Hoffenheim mit 2:0 (1:0).

Die Freiburger Spielerin Kim Fellhauer erzielte das 1:0 gegen Hoffenheim. Foto: Felix Kästle (Foto: dpa) Torjägerin

Die Tore für die favorisierten Breisgauerinnen erzielten Kim Fellhauer (26. Minute) und Rebecca Knaak (58.). Freiburg muss am 14. März in der Runde der besten Acht beim Liga-Konkurrenten SGS Essen antreten. Den letzten Viertelfinalisten ermitteln am 12. Februar Zweitligist BV Cloppenburg und Pokalverteidiger VfL Wolfsburg.