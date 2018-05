 Fußball: Fünf Clubs noch gefährdet: HSV kann am Samstag absteigen

Hamburg (dpa) - Der 1. FC Köln steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga schon fest. Ansonsten sind vor dem 33. und vorletzten Spieltag noch fünf Vereine gefährdet.

Am Samstag kann nur der Tabellenvorletzte Hamburger SV direkt absteigen, der VfL Wolfsburg kann sich zumindest die Relegation sichern. Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 können sich schon vor dem Saisonfinale am 12. Mai retten. Eher theoretisch ist die Gefahr für Hannover 96. Die Niedersachsen können schlimmstenfalls noch auf den Relegationsplatz rutschen. Der direkte Abstieg ist nicht mehr möglich. Ein Überblick über die möglichen Entscheidungen im Abstiegskampf:

Verein Tabellenplatz Punkte Tore Tordifferenz Hamburger SV 17. 28 27:49 -22

Der HSV steigt ab

- bei einer Niederlage oder einem Remis bei Eintracht Frankfurt und einem Sieg des VfL Wolfsburg bei RB Leipzig

VfL Wolfsburg 16. 30 31:43 -12

Der VfL Wolfsburg sichert sich mindestens die Relegation

- bei einem Sieg bei RB Leipzig und einer Niederlage oder einem Remis des Hamburger SV bei Eintracht Frankfurt

SC Freiburg 15. 33 29:53 -24

Der SC Freiburg rettet sich

- bei einem Sieg bei Borussia Mönchengladbach und gleichzeitig einem Remis oder einer Niederlage des VfL Wolfsburg in Leipzig

- bei einem Remis in Mönchengladbach und gleichzeitig einem Remis des Hamburger SV in Frankfurt und einer Niederlage des VfL Wolfsburg in Leipzig

FSV Mainz 05 14. 33 35:49 -14

Der FSV Mainz 05 rettet sich

- bei einem Sieg bei Borussia Dortmund und gleichzeitig einem Remis oder einer Niederlage des VfL Wolfsburg in Leipzig

- bei einem Remis in Dortmund und gleichzeitig einem Remis des Hamburger SV in Frankfurt und einer Niederlage des VfL Wolfsburg in Leipzig

Hannover 96 13. 36 39:50 -11

Hannover 96 rettet sich

- bei einem Remis oder Sieg gegen Hertha BSC

- bei einem Remis oder einer Niederlage des VfL Wolfsburg in Leipzig



