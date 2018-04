Galatasaray Istanbul ist neuer Spitzenreiter der türkischen Süper Lig. Das Team von Trainer Fatih Terim setzte sich im Stadtduell 2:0 (0:0) gegen Istanbul Basaksehir durch.

Foto: Kerim Okten/EPA (Foto: dpa)

Mariano brachte Galatasaray in der 60. Minute in Führung. Serdar AzizMariano brachte Galatasaray in der 60. Minute in Führung. Serdar Aziz (90.) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand. In der Tabelle liegt Galatasaray nun einen Punkt vor Besiktas und Basaksehir. Fenerbahçe ist mit drei Zählern hinter dem Spitzenreiter Vierter.