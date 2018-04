 Fußball: Gladbach hat Europacup noch nicht abgeschrieben

Borussia Mönchengladbach hat die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb noch nicht endgültig abgeschrieben.

Gladbachs Lars Stindl hat die WM noch nicht abgeschrieben. Foto: Marius Becker (Foto: dpa) Lars Stindl

«Wir können Europa nur erreichen, wenn alles optimal läuft», sagte Sportdirektor Max Eberl vor der Partie beim FC Schalke 04 am Samstag„Wir können Europa nur erreichen, wenn alles optimal läuft”, sagte Sportdirektor Max Eberl vor der Partie beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr). Derzeit stehen die Gladbacher drei Punkte hinter Rang sieben und vier hinter Platz sechs. „Das Spiel auf Schalke ist in jedem Fall ein echter Gradmesser”, meinte Trainer Dieter Hecking.

Die ganz großen Personalsorgen haben die Gladbacher, die zuletzt vor vier Jahren beim West-Rivalen gewinnen konnten, nicht mehr. Allerdings stehen Patrick Herrmann, Fabian Johnson und Raul Bobadilla nicht zur Verfügung. Hecking setzt darauf, dass sein Team in den verbleibenden drei Spielen noch einmal alles geben wird. „Wir wollen als Mannschaft einen guten Abschluss schaffen.”

Dabei setzt Hecking auch auf Mannschaftskapitän Lars Stindl, der noch ein großes persönliches Ziel hat. „Ich versuche, immer positiv aufzufallen. Der Bundestrainer hat eine große Auswahl an Spielern und natürlich hoffe auch ich darauf, bei der WM dabei zu sein”, sagte Stindl dem Nachrichtenportal „t-online.de”.

