Hannover (dpa) - Die beiden Vertrauten André Breitenreiter und Florian Kohfeldt umarmten sich innig, flüsterten sich etwas zu und lobten sich anschließend auf dem Podium gegenseitig. Nach dem 2:1 (2:0)-Sieg über Werder Bremen herrschte allerdings nur bei Hannover 96 spürbare Freude.

Hannover 96 hat mit dem 2:0 gegen Werder Bremen einen wichtigen Heimsieg geholt. Foto: Peter Steffen (Foto: dpa) Heimsieg

Durch Tore von Martin Harnik„Die Erleichterung ist groß, dass wir endlich den Bock umgestoßen haben. Wir sind darüber sehr, sehr glücklich”, sagte Coach Breitenreiter, nachdem sein Team am Freitagabend erstmals nach fünf Niederlagen am Stück wieder gewinnen konnte.

Mit 35 Zählern liegt Hannover in der Fußball-Bundesliga zum Auftakt des 29. Spieltags vorübergehend neun Punkte vor dem Relegationsrang - und nur noch einen Zähler hinter Bremen unter Breitenreiters Ex-Praktikant Kohfeldt. „Wir sind nicht an unsere absolute Leistungsgrenze gekommen, das hatte aber auch mit einem sehr guten Hannover 96 zu tun”, gestand der junge Erfolgscoach Kohfeldt, der seinen Vertrag unter der Woche bis 2021 verlängert hatte.

Die leisen Bremer Hoffnungen auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft sind mit der Niederlage in der Fremde dahin. „Es war vielleicht noch einmal ein kleiner Dämpfer für den Endspurt, dass wir doch noch bissig sein müssen und aggressiv”, sagte Werders Zlatko Junuzovic.

Durch Tore von Martin Harnik (17. Minute) und Felix Klaus (42.) war Hannover noch vor der Halbzeit mit 2:0 in Führung gegangen. „Wir haben verdient gewonnen”, stellte Manager Horst Heldt nach dem ersten Sieg seit Februar fest. Die Konkurrenten aus Freiburg, Wolfsburg, Mainz und Köln sind nun erst einmal distanziert, gemütlich können Trainer und Spieler nun das Wochenende verbringen. „Das ist das Schönste am Freitagabend. Ich schaue mir jetzt noch genüsslich Golf an und dann werde ich einen schönen Samstag und Sonntag haben”, erklärte Heldt freudig. Das Anschlusstor von Ishak Belfodil (74.) kam für die hanseatischen Gäste zu spät.

Das 2:1 im Nord-Duell gegen Bremen wertete der 96-Manager als „wichtigen Schritt in die richtige Richtung”. Den Abstiegskampf wollten beide Vereine aber noch nicht für beendet erklären. „Den Klassenerhalt haben wir noch nicht geschafft. Es sind noch ein paar Spiele auszutragen”, stellte Breitenreiter fest.

