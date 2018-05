 Fußball: Hannover 96 verlängert Vertrag mit Schwegler bis 2020

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat den Vertrag mit Pirmin Schwegler vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Dies teilte der Club mit.

Pirmin Schwegler bleibt ein Hannoveraner. Foto: Peter Steffen (Foto: dpa) Treu

Der Defensivspieler kam zu Saison-Beginn ablösefrei von 1899 Hoffenheim nach Hannover und bestritt bislang 28 Bundesliga-Spiele für 96. „Es ist kein Geheimnis, dass wir eine turbulente Saison mit viel Unruhe im Umfeld hatten. Natürlich macht man sich Gedanken um alles, was rund um den Verein los war, aber ich bekenne mich zu 96 und kann für mich klar sagen: Ich will diesen Weg mit Hannover 96 weitergehen”, wird Schwegler in einer 96-Mitteilung zitiert.

Mitteilung Hannover 96