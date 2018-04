 Fußball: Heidel glaubt nicht an Klopp-Wechsel zu Bayern München

Sportvorstand Christian Heidel vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 glaubt nicht an einen Wechsel von Trainer Jürgen Klopp zum FC Bayern München.

Christian Heidel arbeitete mehrere Jahre erfolgreich mit Jürgen Klopp beim FSV Mainz 05 zusammen. Foto: Rolf Vennenbernd (Foto: dpa) Einschätzung

„Jürgen Klopp ist keiner, der einfach so eine Aufgabe abbricht, weil etwas anderes Interessantes um die Ecke kommt”, sagte Heidel dem Nachrichtenportal „t-online.de” über den Coach des FC Liverpool und ergänzte: „Ich muss klar sagen: Ich habe kein Wort mit ihm darüber gesprochen. Ich weiß aber, wie er tickt. So wie ich ihn einschätze, ist er der Meinung, dass sein Auftrag in Liverpool noch lange nicht erfüllt ist.”

Heidel und Klopp arbeiteten mehrere Jahre erfolgreich beim 1. FSV Mainz 05 zusammen. „Auch zu der Zeit in Mainz hatte er immer viele attraktive Möglichkeiten”, sagte Heidel und gab zu bedenken: „Er blieb sieben Jahre bis zum Vertragsende und eine ganze Stadt hat Ihn verabschiedet.”

Der FC Bayern ist aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger für Coach Jupp Heynckes, der 72-Jährige will sich im Sommer wie geplant zurückziehen. Der 50 Jahre alte Klopp hat in Liverpool noch einen langfristigen Vertrag.

Heidel-Interview