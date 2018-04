 Fußball: Heynckes über Kovac: „Bayern hat gute Wahl getroffen”

Jupp Heynckes traut seinem Trainer-Nachfolger Niko Kovac beim FC Bayern München viel zu. „Ich denke, dass der FC Bayern eine gute Wahl getroffen hat”, sagte der 72 Jahre alte Heynckes in München.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes ist zufrieden mit der Wahl seines Nachfolgers. Foto: Sven Hoppe (Foto: dpa) Trainer-Veteran

„Er ist prädestiniert, den FC Bayern zu übernehmen”, äußerte Heynckes über den 46 Jahre alten Kovac, der seit 2016 bei Eintracht Frankfurt sehr erfolgreich wirke. Zuvor habe Kovac auch als Nationaltrainer mit Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien eine gute Visitenkarte abgegeben, betonte Heynckes. Kovac sei ein „innovativer und fleißiger Trainer”, der zudem eine „gute Kommunikation mit den Spielern” führe.

Heynckes will die Spiele mit dem FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga auch nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft absolut professionell angehen. „Wir werden in der Liga nicht kürzertreten”, versicherte der 72 Jahre alte Trainer vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach. Gerade die Partie gegen seinen Heimatverein, bei dem er erfolgreicher Spieler und Trainer war, sei „ein besonderes Spiel”.

„Ich habe große Ambitionen, gegen Gladbach zu gewinnen”, sagte Heynckes. Das Hinspiel in Mönchengladbach hatten die Bayern 1:2 verloren. Außenverteidiger David Alaba soll nach drei Spielen Zwangspause wegen Rückenproblemen ein Comeback feiern, wie Heynckes ankündigte.

Arjen Robben könnte dagegen geschont werden. Der Holländer habe beim 0:0 in der Champions League eine „starke Knieprellung” erlitten. Robben trainierte am Freitag nicht. Heynckes dürfte drei Tage vor dem Pokal-Halbfinale in Leverkusen keine Risiken eingehen und bei der Aufstellung eine größere Rotation vornehmen.

