 Fußball: Heynckes warnt vor „Topmannschaft” Besiktas - Coman fit

Trainer Jupp Heynckes betrachtet Besiktas Istanbul als sehr herausfordernden Kontrahenten für den FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League.

Jupp Heynckes will seine aktuelle Erfolgsserie mit dem FC Bayern München in der Champions League fortsetzen. Foto: Sven Hoppe (Foto: dpa) Jupp Heynckes

Im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag„Das ist eine Topmannschaft, die Fußball spielen kann. Jeder Gegner kann ein Stolperstein sein”, sagte Heynckes am Montag in der Münchner Arena. Trotzdem sei es das Ziel, am Dienstagabend (20.45 Uhr) gegen den türkischen Meister bereits im eigenen Stadion „mit einer Topleistung den Grundstock” für den Einzug ins Viertelfinale zu legen. „Wir freuen uns unheimlich, dass es jetzt losgeht”, sagte Nationalspieler Mats Hummels zum Start der K.o.-Phase. Bei der Aufstellung wird es Härtefälle geben. Kingsley Coman meldete sich nach einer Erkältung rechtzeitig einsatzfähig.

