 Fußball: Ibrahimovic vor Abschied von Man United - Im Sommer zur WM?

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic steht vor dem Abschied beim englischen Topclub Manchester United. „Wir denken alle, dass es seine letzte Saison bei Manchester United ist”, sagte United-Trainer Jose Mourinho.

Es werde eine sehr persönliche Entscheidung für den 36 Jahre alten Profi, ob er nach dem Sommer weiterspielen wolle oder seine Karriere beenden werde. „Ich denke, dass er sich das Recht verdient hat, sein Leben und seine Zukunft zu wählen”, ergänzte Mourinho und nannte „Ibra” einen „unglaublichen Spieler”. Zuletzt gab es Spekulationen, dass der Angreifer im Sommer zum US-Club Los Angeles Galaxy wechseln könnte.

Ibrahimovic ist seit 2016 bei Manchester engagiert, verletzte sich aber in der vergangenen Saison schwer am Knie. Im Sommer unterzeichnete er trotzdem einen weiteren Einjahresvertrag. Im vergangenen November gab er dann sein Comeback, hatte aber erneut Knieprobleme und kuriert diese derzeit aus. Vor seinem Engagement in England stand er unter anderem bei Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona unter Vertrag.

Der Schwede schloss indes eine Rückkehr in die Nationalmannschaft seines Heimatlandes nicht aus. Der Zeitung „Aftonbladet” sagte er, es falle ihm schwer, seine ehemaligen Kollegen spielen zu sehen und nicht dabei zu sein. „Ich vermisse die Nationalmannschaft.” Nach der EM 2016 war Ibrahimovic aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Doch die Tür sei nicht verschlossen.

Schweden ist bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Russland neben Mexiko und Südkorea Gruppengegner der DFB-Auswahl. „Wir werden sehen, was passiert. Eine Sache nach der anderen. Ich muss mich auf die richtigen Dinge konzentrieren”, sagte Ibrahimovic.

