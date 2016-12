 Fußball International: Danny Blind will auch nach 2018 Bondscoach bleiben

Amsterdam (SID) - Bondscoach Danny Blind möchte gern auch nach der WM-Endrunde 2018 in Russland Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft bleiben. "Ich bin offen für weitere zwei Jahre. Wenn wir uns aber nicht qualifizieren, dann bin ich weg", sagte der 55-Jährige in einem Interview der Tageszeitung "De Telegraaf".

Der frühere Abwehrspieler, 1995 mit Ajax Amsterdam Gewinner der Champions League, hatte im vergangenen Jahr mit dem Oranje-Team die Teilnahme an der EM-Endrunde in Frankreich verpasst. In der WM-Qualifikation für Russland nimmt die "Elftal" in der Gruppe A aktuell hinter Frankreich den zweiten Platz ein.