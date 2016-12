 Fußball International: Ex-Dortmunder und –Schalker Santana findet neuen Verein in Brasilien

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Belo Horizonte (SID) - Der frühere Bundesligaprofi Felipe Santana wird nach fast sechs Monaten ohne Klub seine Fußball-Karriere in seiner Heimat Brasilien fortsetzen. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger, der zwischen 2008 und 2015 für Borussia Dortmund und Schalke 04 in 119 Erstligaspielen zum Einsatz kam, unterzeichnete am Mittwoch bei Atlético Mineiro aus Belo Horizonte einen Zweijahresvertrag.

Nach seinem Vertragsende im Juli beim russischen Klub FK Kuban Krasnodar hatte sich Santana bei seinem Jugendverein Figueirense FC, der ihn 2008 für rund zwei Millionen Euro an den BVB verkaufte, in den letzten Wochen fit gehalten. Mit Dortmund wurde Santana zweimal deutscher Meister (2011 und 2012) und Pokalsieger (2012).