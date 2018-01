 Fußball: Juve gewinnt Halbfinal-Hinspiel im Pokal

Mit Fußball-Weltmeister Sami Khedira in der Startelf hat Titelverteidiger Juventus Turin erneut Kurs auf das Finale im italienischen Fußball-Pokal genommen.

Bergamos Alejandro Dario Gomez verschießt einen Elfmeter gegen Juve. Foto: Paolo Magni (Foto: dpa) Verschossen

Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri gewann das Halbfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo mit 1:0Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri gewann das Halbfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo mit 1:0 (1:0). Den Treffer der Gäste erzielte der Argentinier Gonzalo Higuain bereits in der 3. Minute. Dessen Landsmann Alejandro Gomez scheiterte in der 25. Minute mit einem Handelfmeter für Atalanta an Juves Torwart-Legende Gianluigi Buffon.

Zum zweiten Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia empfängt der AC Mailand am Mittwochabend (20.45 Uhr) Lazio Rom.