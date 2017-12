Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kane erzielte am Samstag alle drei Tore zum 3:0Kane erzielte am Samstag alle drei Tore zum 3:0 (1:0) von Tottenham Hotspur beim FC Burnley und kommt damit auf insgesamt 36 Treffer im Jahr 2017. Die gleiche Anzahl an Liga-Treffern verbuchte Shearer 1995.

Tottenham rückte durch den Erfolg mit 34 Punkten auf den fünften Tabellenplatz vor und liegt nur noch einen Zähler hinter dem FC Liverpool.