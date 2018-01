 Fußball: Keine Tore im Londoner Derby - Entscheidung im Rückspiel

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Gastgeber, bei denen der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand, hatten am Mittwoch zwar mehr Spielanteile, für einen Treffer reichte es aber nicht.

Arsenal musste ohne Teammanager Arsene Wenger an der Seitenlinie auskommen. Der Franzose sitzt eine Drei-Spiele-Sperre ab und schaute sich das Spiel neben dem früheren deutschen Nationaltorhüter Jens Lehmann auf der Tribüne an. Von den drei deutschen Akteuren bei den Gunners kam nur Shkodran Mustafi zum Einsatz. Per Mertesacker saß auf der Bank, Mesut Özil fehlte im Kader.

Das Rückspiel findet am 24. Januar im Emirates Stadium statt. Im zweiten Halbfinale hat Manchester City am Dienstag das Hinspiel gegen Bristol City mit 2:1 gewonnen.